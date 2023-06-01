18日午後7時ごろ、埼玉県加須市の国道で、速度違反した車を取り締まるための装置「移動式オービス」が盗まれました。当時、監視にあたっていた警察官2人が目を離した隙に盗まれたということです。移動式オービスが盗まれるのは、全国でも前例がないということで、警察は「今後同様の盗難被害がないように指導を徹底する」としています。