皇族数の確保策をめぐり、政府が「立法府の総意」を受けて改正作業を進める皇室典範などの骨子案が分かりました。骨子案では、女性皇族が皇族以外の男性と結婚しても、皇族の身分を保つよう皇室典範を改正すると明記しています。旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案も皇室典範を改正し、15歳以上の男子で配偶者と子どもがいない人に限り養子とすることが出来るとしています。この骨子は、衆参両院の議長・副議長に示し、お