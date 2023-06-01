企業での導入が進む生成AI（人工知能）ですが、実際に業務時間の削減という成果がもたらされているようです。マーケティングリサーチ大手のマクロミルが、仕事で生成AIを活用しているビジネスパーソン約3000人を対象に行った生成AIの活用実態調査によりますと、業務で生成AIを活用している人のうち、実際に作業時間が削減できたと回答した人は約70％に上りました。削減時間は平均で約16％で、8時間勤務に換算すると1日あたり75分ほ