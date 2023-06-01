防衛省に去年発足した統合作戦司令部による初めての訓練が、種子島で実施されることになりました。 防衛省は災害や有事の際の初動を早めるなどの目的で、去年3月、陸・海・空の自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」を発足させました。 「統合作戦司令部」訓練の目的は？ 司令部の運用能力の向上を図るため、初めてとなる訓練を今月29日から来月3日までの6日間、中種子町や南種子町の沿岸部などで実施します。 オスプ