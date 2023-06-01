19日午後5時40分ごろ、静岡・浜松駅で起きた人身事故の影響で、東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線も一部区間で運転を見合わせました。東京駅では、仕事帰りの人や週末に帰省を予定していた人などが改札前で立ち往生して騒然としました。3時間後の午後9時前に順次運転が再開されましたが、14万人に影響が出ました。