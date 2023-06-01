【Amazonセール：マウントレーニア】 開催期間：6月20日～6月22日23時45分 【拡大画像へ】 Amazonにて、森永乳業のカップ飲料・マウントレーニア各種がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時45分まで。 セールの対象になっているのは、お馴染みのカフェラテやカフェオレなどの10本セットや、さまざまな種類を飲み比べできるアソートセッ