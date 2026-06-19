アメリカメディア『デッドライン』は18日、北中米ワールドカップグループリーグ第1節のアメリカ国内における英語中継での平均視聴者数ランキングを発表した。日本代表対オランダ代表は880万人で3位だったという。なお、アメリカでは各試合でスペイン語中継も行われており、ここには含まれていない。1位はアメリカ代表対パラグアイ代表で1,800万人となり、アメリカ国内のW杯英語中継史上最多を記録。ピーク時は2,150万人だった