社民党の福島瑞穂党首が17日の会見で、高市早苗首相陣営の誹謗（ひぼう）中傷をめぐる疑惑について言及したものの、最新情報を把握していなかったとしてネット上で物議を醸している。 「週刊文春」（文藝春秋）が報じた一連の疑惑。高市首相の陣営が総裁選や衆院選の際に他候補を誹謗中傷する内容の動画の作成と拡散を外部に依頼していたというものとなっている。 社民党・福島瑞穂党首選出会見で党内亀裂大椿裕子前議員は途