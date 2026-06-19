アトレティコ・マドリードは、レヴァークーゼンに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルドとウルヴァーハンプトンのブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に関心を示しているようだ。19日、スペインメディア『マルカ』が報じた。A・マドリードは今夏の移籍市場でスペイン代表DFマルク・ククレジャとポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得を目指していたが、ともに両者はレアル・マドリードへの移籍が決定。A・マド