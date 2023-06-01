巨人の増田大輝内野手（３２）が１９日の中日戦（東京ドーム）に「８番・右翼」で今季初めての先発出場。中日・金丸を相手に４打数３安打猛打賞をマークした。２回の第１打席で低めスライダーを捉えて左前打、４回の第２打席では低めスプリットを捉えて左前打。６回はチェンジアップを捉えて中前打を放った。橋上監督代行は増田大について「ファームの方でずっと試合の確認をしました。左ピッチャーに対する打率も非常に良か