イラン・サッカー連盟はワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に参加中のイラン代表が米国への移動が制限されているとして、国際サッカー連盟（FIFA）に抗議する方針を示した。19日、英BBC放送（電子版）が報じた。両国は政治的緊張関係にある。イランの活動拠点は米アリゾナ州の予定だったが、米国側が長期滞在を望まず、メキシコのティフアナに変更した経緯がある。ロサンゼルスで行われた1次リーグ初戦のニュージーランド戦