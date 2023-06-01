アメリカとイランによる戦闘終結に向けた覚書の発効を受け、アメリカ中央軍はイランに対する海上封鎖を全面的に解除しました。一方、19日に予定されていた初めての対面協議は取りやめとなり、先行きは早くも不透明になっています。アメリカ中央軍は18日、「イランに対する海上封鎖を全面的に解除した」と発表しました。ただ、「引き続き周辺海域にとどまり、合意が順守されることを確認する」ともしています。戦闘終結を目指す60日