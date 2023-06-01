横浜Mが、8月開幕の26〜27年シーズンの新戦力として、スペイン1部ジローナの元スペイン代表U―21代表GKルベン・ブランコ（30）の獲得に動いていることが分かった。複数の関係者によればジローナとの契約が6月末で満了するため、フリーで獲得できる見通し。交渉は順調で、近く正式発表される可能性が高いという。ブランコは地元セルタ（スペイン1部）のカンテラ（下部組織）出身で、17歳でトップ昇格した12〜13年シーズンにプロ