京都が来季新戦力としてブラジル4部相当ECジャクイペンセ所属のMFチアゴ・ソウザ・リマ（24）獲得に乗り出していることが19日、分かった。複数の関係者によると、交渉は細部を詰める段階に達している模様だ。1メートル77の守備的MFで今季は公式戦23試合1得点。読みを生かしたインタセプトや起点になるパスに優れているという。元ブラジルU―20代表DFヴェヴェルトンの加入も決定的。FWラファエル・エリアスやFWマルコ・トゥーリ