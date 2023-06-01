J1京都DF麻田将吾（27）が柏へ完全移籍することが19日までに決定的となった。複数の関係者が明かした。麻田は京都アカデミー出身で17年にトップチーム昇格した。1メートル86の大型センターバックで、左サイドバックやボランチでのプレーも可能。高さと対人守備はもちろん、左足からの精度の高いフィードも兼備している。百年構想リーグは負傷の影響もあって7試合のみの出場に留まったものの、順位決定プレーオフ第2戦・柏戦で