東京・渋谷で警視庁が「ニセ警察詐欺」の被害防止を呼びかけました。警察官をかたり金銭をだまし取る、「ニセ警察詐欺」の被害は（令和8年5月末時点）年代別で40代以下が6割以上にも上っています。若者が多く集まる渋谷で行われたイベントで、警視庁は「若い世代でも狙われているため十分に注意してほしい」と呼びかけました。