6月20日 記事更新 6月も後半に差し掛かり、サマーセールの時期が目前に迫りつつある。とはいえ各ゲーム販売プラットフォームを見ると、すでにセールが実施されている作品も多い。そこで本稿ではセール対象作品の中から、セール終了日が近いものをピックアップして紹介していきたい。 ニンテンドーeショップでは、「グランド・セフト・オート：トリロ