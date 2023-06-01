浦和がＧ大阪ＦＷ南野遙海（２２）に獲得オファーを出したことが１９日、わかった。南野はＧ大阪下部組織出身で、百年構想リーグでは１７試合７ゴールを挙げた成長著しい左利きのアタッカー。移籍金は推定で１億円以上とみられるが、者貴裁新監督（５７）の下で若返りをはかる浦和が本気で獲得に乗り出している。浦和は今オフ、元日本代表ＤＦ中島翔哉（３１）らが契約満了に。攻守にハードワークを求める者新監督