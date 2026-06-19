通販大手のジャパネットホールディングス（ＨＤ）は１９日、東証スタンダード上場の家電メーカー「ツインバード」に対し、同社の同意を前提に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表した。ツインバードはＴＯＢの公表に「合意していない」と反発し、賛否は改めて示すとしている。計画では、ジャパネットが１０月下旬から１２月上旬にかけて１株当たり８００円で買い付け、完全子会社化を目指す。買い付け価格は１９日の終