夏の暑さを忘れさせてくれるような、とびきりスイートなコスメコレクションがSNIDEL BEAUTYから登場します。2026年8月7日(金)に発売される「アイスクリームコレクション」は、アイスクリームの甘い幸福感やカラフルな世界観をメイクアップに落とし込んだ限定シリーズ。マーブルパウダーやリップスクラブ、ブラシセットまで揃い、毎日のメイク時間を特別なひとときへと変えてくれます♡