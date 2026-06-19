「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）お笑いコンビ「ガレッジセール」のゴリがふんするゴリエが、試合前にキレッキレのダンスで盛り上げた。グラウンドに登場してマイクを握ると「皆さん、初めましてゴリエと申します。ペコリ〜」と頭を下げた。スタンドから拍手と笑いが響くと「懐かしいね、ありがと」と笑った。マウンド前に移動すると、巨人の球団公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」とともにダンスを披露。５４歳