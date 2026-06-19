超歌手の大森靖子が、6月19日（金）に自身のInstagramを更新。SNSで話題になっていた、ヴィジュアル系バンド0.1gの誤算の緑川裕宇とのツーショット写真の“流出”について説明した。【写真】ネットで話題になった、大森靖子＆緑川裕宇の“流出”画像■「トラウマを乗り越えてもらいたい」6月18日（木）に、大森と緑川が仲むつまじい様子で写ったツーショット写真がXで突如ポストされ話題に。大森は今回、「流出驚かせてしま