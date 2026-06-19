世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで女子日本代表（世界ランク5位）が日本時間19日、チェコ（同12位）にセットカウント3−0で勝利。開幕から負けなしの6連勝とした。代表デビューの井上未唯奈（20）、チーム最多21得点の佐藤淑乃（24）、チーム最年長セッターの栄絵里香（35）、代表デビューの井上未唯奈（20）が試合を振り返った。【写真を見る】インタビュー後の佐藤選手ら最多得点で勝利に導いた佐