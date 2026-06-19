入場ゲート近くに設置する「横浜銀行ＧＲＥＥＮＷＡＬＬ」のイメージ（園芸博協会提供）横浜銀行は横浜市内で来年３月開幕の国際園芸博覧会（園芸博）で、１千万株の草花が彩る庭園「メインガーデン」を夜間にライトアップする。「ナイトガーデン」として、植物の立体感や奥行きを際立たせる演出を予定する。旧日本海軍の「覆土（ふくど）式火薬庫」の壁面に映すプロジェクションマッピングも企画している。入場ゲート近くに