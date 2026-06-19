◆パ・リーグオリックス６Ｘ―５西武（１９日・京セラドーム大阪）＝延長１０回＝口を固く結び、西武・高橋光成投手はさえない表情を浮かべマウンドを後にした。１点リードの５回２死一塁。１３１キロスイーパーで西野のバットに空を切らせたが、笑顔は見せず。女房役の古賀悠と話し込みながらベンチに戻った。制球に苦しんだ。２回はボールが打者の頭上を通過するなど、２四球を与えて２死満塁に。この危機は西川を空振り三