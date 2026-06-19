ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松２ｎｄＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１９日、予選最終日となる２日目の開催が行われた。栄田将彦（４７＝山口）は初日４着で迎えたこの日、前半３Ｒはイン逃げで１着。後半８Ｒは４コースからコンマ０１と、決死のスタート攻勢に出ると１Ｍ差し。２Ｍ全速ターンで２番手に浮上し、２着をもぎ取った。「スタートは展示でタッチ（コンマ００）だったので、本番はそれより遅いと思っ