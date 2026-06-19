◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人が接戦をモノにできず、リーグ戦再開初戦を黒星スタートとした。先発の竹丸が５回３失点で降板。だが、そこからリリーフ陣の奮闘が光った。６回、２番手で登板した赤星が１回わずか１０球で中日打線をピシャリ。続く中川、田和もそれぞれ１回パーフェクトに抑えると、最後は堀田が快投して３人斬り。救援陣４人がパーフェクトリレーでつないだ。試合後、杉