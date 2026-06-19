NHK-FM「ミュージックライン」（6月22日〜6月26日） NHK-FMの音楽番組「ミュージックライン」（6月22日〜6月26日）のゲストラインナップ＆聴きどころが公開された。（月）〜（金）夜９時45分からNHK-FMで放送中の音楽番組「ミュージックライン」。DJはMAZZELのHAYATO・KAIRYU・EIKI。22日（月）はモナキから、じん・ケンケンが初登場。グループあるあるトークに MAZZEL 共感＆HAYATO とケンケンの知られざる繋がり