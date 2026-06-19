オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は「アムステルダムの森公園」を訪問し、桜を植樹されました。天皇皇后両陛下は現地時間の19日午後アムステルダムに隣接したアムステルフェーン市にある「アムステルダムの森公園」を訪問されました。この公園の中には、2000年の日蘭交流400周年を記念してオランダ在住の日本人女性の団体の発案によりオランダ側と協力して桜の木が植えられた「桜エリア」があります。両陛下はこの場所で記念