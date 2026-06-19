アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を締結した中、戦闘が続き、交渉の不安材料となってきた、イスラエルと親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと19日、ロイター通信が報じました。ロイター通信は19日、アメリカ政府高官の話としてイスラエルとレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと報じました。イスラエルの高官は、「レバノン南部への駐留を続ける」としつつも「我々は停戦状態にある」と明らかにして