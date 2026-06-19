18日の北中米ワールドカップ・スイス代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ代表で、スイスに与えられたCKがオフサイドによるボスニア・ヘルツェゴビナの間接FKへと変わるシーンがあった。この試合の後半11分、MFグラニト・ジャカが上げたクロスをFWダン・エンドイェがオーバーヘッドで合わせたがGKニコラ・バシリにセーブされ、スイスのCKになった。ただMFミシェル・アエビシェールがキックの準備をしていたところ、主審が笛を吹いて