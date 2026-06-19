水戸ホーリーホックは19日、GK松原修平(33)との契約更新を発表した。松原は今季1試合に出場。契約更新に際して以下のようにコメントした。「J1残留、そして5年後のアジアに向けて、ひたすらゴールを守り続けたいと思います。水戸のゴール前は任せてください。口だけではなくプレーで、セービングで、身体を張って水戸のために闘いたいと思います」