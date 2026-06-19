V・ファーレン長崎は19日、MF翁長聖(31)とMF鍋島暖歩(22)の契約更新を発表した。翁長は百年構想リーグで全20試合に出場した。来季に向けて「怪我なく、走り抜けられるように準備をして、良い1年にしたいと思っています。2026-27シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いします」と伝えている。鍋島は東洋大出身の大卒ルーキーで、プレーオフラウンドでプロデビューを飾ると2試合1得点を記録した。クラブを通じて以下の