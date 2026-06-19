ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松2nd」は2日目を終えた。初日に白星発進を決めた西野翔太（43＝広島）は、2日目を3、2着と手堅くまとめて予選5位通過を決めた。前半4Rは道中の競り合いを制して舟券圏内に浮上したように、実戦向きの好仕上がりだ。「本体はいいと思う。ただ、エンジンの良さのおかげで前に進んでいる感じ。湿気の影響があって立ち上がりは重かったし、ペラが合っていない。合えばもっと良く