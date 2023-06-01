優勝パレードのアーセナルの選手たち＝5月、ロンドン（ロイター＝共同）【フィラデルフィア共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグは19日、2026〜27年シーズンの日程を発表し、8月21日の開幕戦は王者アーセナルと2部から昇格したコベントリーのカードに決まった。コベントリーには坂元達裕が所属している。22日にエバートンと鎌田大地のクリスタルパレス、ノッティンガム・フォレストと田中碧のリーズがそれぞれ対戦す