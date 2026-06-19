秋篠宮家の次女・佳子さまが、ベルギーのダンス劇団の公演を鑑賞されました。佳子さまは、きょう（19日）午後7時半ごろ、公演が行われる、さいたま市の劇場に足を運ばれました。鑑賞されたのは、ベルギーのダンスカンパニー「ローザス」による公演で、日本とベルギーの外交関係樹立160周年を記念し開催されました。舞台上では、ヴィヴァルディ作曲の『四季』に合わせ、全身を使ったダイナミックなダンスがおよそ1時間半にわたって