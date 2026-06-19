◇パ・リーグロッテ8―5楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）ロッテの5年目右腕・八木彬がまたも白星を挙げた。4―4の5回に2番手でマウンドへ。2イニングを無安打無失点、3奪三振の好リリーフでチームに流れを呼び込むと、6回に愛斗に決勝の満塁弾が飛び出した。八木が投げれば空気が変わる。これで中継ぎだけでチームトップの6勝目となり「同点の場面でいかせてもらって、勝ち越してほしいと思っていた」と振り返った。