巨人・竹丸和幸投手（２４）が１９日の中日戦（東京ドーム）に先発し、５回５安打３失点。４四球を与えるなど制球に苦しみ、自身４連敗（５勝５敗）となった。初回は先頭・岡林に右前打を許したが、続く鵜飼を右飛に打ち取ると、一死一塁から石伊を併殺打に仕留め、無失点で立ち上がった。しかし、２回、サノーに安打を許し、細川、石川昂に連続四球を与えて無死満塁。続く村松に適時右前打を献上し、さらに田中の犠飛でこの回