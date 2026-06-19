バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第２週第２戦のチェコ戦（１９日、フィリピン・マニラ）で、佐藤淑乃（ミラノ）が大車輪の活躍を見せた。世界ランキング５位の日本はチェコに対し、第１セットを２５―１５で、第２セットを２５―２３で奪う。第３セットはジュースにもつれるも、２７―２５で制した。セットカウント３―０で勝利を収め、開幕からの連勝を６に伸ばした。この日は佐藤が両チームト