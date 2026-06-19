メ～テレ（名古屋テレビ） 新アリーナの建設計画などをめぐって市政を混乱させたとして愛知県豊橋市の市議会で長坂尚登市長に対する辞職勧告決議案が出され、賛成多数で可決しました。 豊橋市議会で提出された辞職勧告決議案では、新アリーナの建設を議会で議決したにもかかわらず、長坂市長が独断で反故にしたと指摘。 建設が一時中断したことで約40億円の追加の事業費が発生するなど市長が就任して