メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県警が名古屋市の繁華街で暴力団の排除を呼びかけました。 19日夜、愛知県警の警察官約60人が、県の「暴力団排除特別区域」にあたる名古屋市中区栄四丁目のバーやホストクラブなどを訪問しました。 「万が一（みかじめ料を）払ってしまっても警察に申告すれば罪を減ずることができます」（警察官） 特別区域では、仮に暴力団員にみかじめ料などを支払っても、自首すれば刑