蒼井優が主演するドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の初回放送が、7月10日に決定。本作のメインビジュアルが解禁された。【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演本作は、『silent』（2022年・フジテレビ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話