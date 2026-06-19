４月に結婚を発表した女優の新木優子（３２）の最新姿にファンはもん絶した。１９日にインスタグラムで「ハウスオブディオール心斎橋にて素敵な時間を過ごしました」とつづり、長袖の白シャツにグレーのロングスカートを着た新木がテーブルで会食を楽しむ様子やベッドに座る姿などをアップした。この投稿には「ドキドキです」「レベチ」「エレガントで可愛い」「今日もキレイ」「美しいしか勝たん」「美しいですお嬢」「綺麗