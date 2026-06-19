中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月19日】中国商務部は19日、オーストラリア産牛肉の輸入量が18日に2026年度の割当量に達したことを受け、20日からセーフガード（緊急輸入制限措置）を発動し、割当量を超える部分に55％の追加関税を課すと発表した。