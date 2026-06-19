高知県警は17日、高知県内の専門学生たちにサイバー防犯ボランティアを委嘱した。県警はインターネットを悪用した犯罪を防ぐため、県内の学生や社会人に防犯ボランティアとして委嘱している。 委嘱式では、開成情報看護専門学校の防犯団体「Central CharacterS」に委嘱状が手渡された。同団体は2023年から委嘱されている。主な取り組みはSNS上での闇バイト・薬物への勧誘、フィッシングサイトなどの通報や小学校での