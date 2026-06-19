◇パ・リーグ西武5―6オリックス（2026年6月19日京セラD）史上最高勝率での交流戦初優勝の勢いを持ち込めなかった。首位の西武は延長10回にオリックスにサヨナラ負け。西口監督は「反省点がたくさん出たのが（シーズン再開の）最初で良かった。もう一度、気を引き締めて臨んでいく」と振り返った。最大で3点のリードを奪ったが、9回1死でドラフト2位左腕・岩城が太田に同点ソロを被弾。延長10回は捕手の古賀悠による