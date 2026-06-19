◇セ・リーグ広島2ー9ヤクルト（2026年6月19日神宮）広島の左腕・黒原拓未が24年10月1日のDeNA戦以来、626日ぶりに1軍のマウンドに上がった。5点ビハインドの5回に2番手で登板し、1イニングを2安打1失点。武岡の左犠飛で失点したが、力のある直球を軸に2三振を奪った。26歳の左腕は「全体的に球が高い感じはあった。次は無失点でいきたい」と振り返った。関学大から21年ドラフト1位で入団。24年は自己最多の53試合に