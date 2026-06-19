政府は19日の閣議で、外国人向けのビザ（査証）手数料などを定める政令を改正し、手数料の値上げを決定した。1回に限り入国できるビザは現在の3000円から1万5000円に、複数回入国できるビザは6000円から3万円に引き上げる。7月1日以降の申請分から適用される。茂木外務大臣は閣議の後の記者会見で、「査証手数料は1978年に定められたもので、現在までの物価の上昇や為替相場の変動に対応すべく見直しを行った」と説明した。さらに