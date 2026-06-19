J2仙台が来季新戦力としてC大阪FW中島元彦（27）獲得に動いていることが19日、分かった。関係者によると完全移籍での正式オファーを提示し、交渉は細部を詰める段階。近日中に正式決定する見通しで、1年半ぶりの古巣復帰となる。中島はJ1百年構想リーグで19試合4アシストをマークし、3位躍進に貢献。トップ下やボランチなど複数ポジションで13試合スタメンを飾り、C大阪のアーサー・パパス監督の信頼も厚かった。ただ古巣から