【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１８日、１次リーグ第２戦のチュニジア戦が２０日（日本時間２１日）に行われるメキシコ・モンテレイに入った。移動前には練習拠点の米ナッシュビルで調整。疲労を考慮して前日は別メニューだった上田（フェイエノールト）も全体練習に加わった。一方、オランダ戦で左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）は、チュニジア戦を欠場することが決まった。この日は練